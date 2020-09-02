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Hazal Kaya: Kilolu kadınlara başrol verilmiyor

02 Eylül 2020 09:52

Oyuncu Hazal Kaya, kilo aldığı dönemde kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara aldığını öğrendiğini belirterek, "Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor" diye konuştu.

Hazal Kaya, Elle dergisine kapak oldu. Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!’ dedim.

Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu” diyen Kaya, "Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor." ifadelerini kullandı.

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