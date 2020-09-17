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Hazal Kaya'dan Deniz Akkaya'ya tepki, Selin Ciğerci'ye destek: Trans hakları insan haklarıdır

17 Eylül 2020 15:07

Oyuncu Hazal Kaya, eski manken Deniz Akkaya'nın cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci hakkındaki transfobik tutumuna tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımını, "Trans hakları insan haklarıdır" hashtag'i ile yaptı.

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Akkaya'nın transfobik açıklamalarına, "Sana ne" diyerek tepki gösterdi.

Selin Ciğerci'ye bir destek de Hazal Kaya'dan geldi. Hazal Kaya, "Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Trans hakları insan haklarıdır" ifadelerini kullandı.

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