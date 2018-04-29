'Hayvanları seviyorum ama aynı zamanda onları öldürüyorum'

Christine Cunningham yazın günlerin kışın ise gecelerin uzun olduğu bir yerde yaşıyor.

Kenai Yarımadası, Alaska haritasına bakıldığında ülkenin en büyük şehri Anchorage'ın hemen yanında bulunuyor. Ama gerçekte bu birkaç saatlik bir yolculuk demek.

Christine ve sevgilisi Steve Meyer, bu coğrafyada avcılık yapıyor.

Çift, Kenai Dağları'ndaki yürüyüşleri sırasında geyiklerle, vaşaklarla, ayılarla, kurtlarla, sansarlarla ve dağ keçileri ile birçok kere karşılaştı.

Ancak Christine 2016 yılında, Alaska'nın en kuzeyindeki Brooks Range'e yapılan bir geziye kadar büyük bir hayvanı avlamak için ateş etmemişti.

İlk avı bir Kuzey Amerika Ren geyiği idi.

Christine ve Steve'in 9 tane kuş avı köpeği bulunuyor.

İki Labrador ile 7 İngiliz Setter cinsi köpekleri, avlanan kuşların yerlerinin belirlenmesinde onlara yardım ediyor.

Christine, avcılık yanlısı bir çevre koruma organizasyonu için çalışıyor.

Ayrıca ülke genelinde, kar tavukları üzerine biyologlarla avcıların bir arada çalıştığı bir programa da gönüllü olarak katılıyor.

Biyologlar avcıların sağladığı kar tavuğu tüyü örnekleri ile bu hayvanların yaş ve cinsini belirlemeye çalışıyor.