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Dünya
Deutsche Welle

Hayat kadınları protesto etti

Hollanda’nın Amsterdam kentinde belediyenin hayat kadınlarının kendilerini sergiledikleri vitrinleri kapatmayı planlaması protesto edildi.

10 Nisan 2015 16:15

Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light District olarak bilinen bölgesinde hayat kadınlarının kendilerini
vitrinlerde teşhir etmelerinin yasaklanması planlanıyor.

Hayat kadınları, Amsterdam'da düzenledikleri gösteride bu kararı protesto etti. Red Light District'teki gösteriye
250 kadar hayat kadınının katıldığı bildirildi.

Kent yönetimi, insan ticareti ve diğer başka suçlarla mücadele kapsamında bazı vitrinleri kapatmak istiyor.

Şu ana dek caddedeki pembe ya da kırmızı ışıklı 500 kadar vitrinden 115'i karartıldı.

Hayat kadınlarının gösteride, “Bizi değil vitrinlerimizi kurtarın” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hollanda AmsterdamRed Light DistrictAmsterdamLight DistrictDeutsche Welle Türkçe AFP BS/TY

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