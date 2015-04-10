Hayat kadınları protesto etti

Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light District olarak bilinen bölgesinde hayat kadınlarının kendilerini

vitrinlerde teşhir etmelerinin yasaklanması planlanıyor.

Hayat kadınları, Amsterdam'da düzenledikleri gösteride bu kararı protesto etti. Red Light District'teki gösteriye

250 kadar hayat kadınının katıldığı bildirildi.

Kent yönetimi, insan ticareti ve diğer başka suçlarla mücadele kapsamında bazı vitrinleri kapatmak istiyor.

Şu ana dek caddedeki pembe ya da kırmızı ışıklı 500 kadar vitrinden 115'i karartıldı.

Hayat kadınlarının gösteride, “Bizi değil vitrinlerimizi kurtarın” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.