Havana'da otelde patlama: 22 ölü ve 74 yaralı

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Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 74 kişi tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü meydana gelen şiddetli patlamanın sonucunda şehrin tarihi merkezindeki otelin ön cephesinin neredeyse tamamı yıkıldı ve sokağa moloz parçaları saçıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı görüldü.

Kısa süre içinde olay yerinde açıklamalarda bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Hotel Saratoga'daki patlamaya bir bombanın sebep olmadığını; gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Díaz-Canel, "Bu yaşanan talihsiz bir kazaydı" dedi.

Patlamanın meydana geldiği sırada otel turistlere kapalıydı ancak içeride işçiler vardı. Devlet televizyonu; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi ancak kaç kişinin moloz altında olduğunun bilinmediğini aktardı.

Ülkenin otellerinin çoğunu yöneten orduya ait şirketin temsilcisi Roberto Enrique Calzadilla, "96 odalı otel birkaç gün içinde açılacaktı, işçiler son hazırlıkları yapıyordu" dedi. Calzadilla, kazanın meydana geldiği cuma gününde binaya tekrar doğal gaz sağlanmaya başladığını ifade etti.