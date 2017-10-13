Havalimanı Metrosunda gasp dehşeti

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı\'nda yolcusunu uğurladıktan sonra metroya binmek isteyen M.U. adlı kadını kalabalıktan faydalanarak çantasından cüzdanını alan iki Cezayirli, polisin takibi sonucu Aksaray\'da kaldıkları otelde yakalandı.



İstanbul Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri metro vagonunda bir kadının cüzdanını alan hırsızları otellerinde yakaladı. 4 Ekim çarşamba günü öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda yolcusunu uğurlayan M.U adlı kadın evine gitmek üzere metro katına indi . Bu sırada kalabalıktan faydalanan iki kişi, kadını ittirerek vagon içerisine aldı.Burada kadının çantasından cüzdanını gasp eden saldırganlar olay yerinden kaçarken kadın, Atatürk Havalimanı polisine başvurdu.



Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gaspçıları yakalamak için operasyon başlatırken güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cezayirli A.M ile M.K adlı şüphelilerin taksiye binerek havalimanından ayrıldıkları görülmesi üzerine taksi şoförüne ulaşan havalimanı polisi, şüphelilerin Aksaray Vatan Caddesi\'ne gittiğini belirledi. Kaldıkları otel tespit edilen iki gaspçının otelde olmadığını öğrenen polis, uzaktan oteli izlemeye aldı. Saat 22:00 sıralarında otele giren iki gaspçı da burada polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada suç unsurları da tespit edildi. Şüpheliler daha sonra savcılığa sevk edildi.

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