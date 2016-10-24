Havadaki karbondioksit oranı alarm veriyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2015'te rekor düzeye ulaştığını rapor ederken, bu durumun iklim değişikliğini kuşaklar boyu sürecek kritik bir aşamaya taşıdığını duyurdu.

Karbondioksit salımının iklim değişikliğine etkilerinin inlecendiği WMO'nun raporuna göre, 2015 yılında atmosferdeki karbondioksit oranı milyonda 400 parçacığa ulaştı. 2014 yılına göre karbondioksit yoğunluğu milyonda 2.3 parçacık arttı. Yeni ölçüm, 1760-1820 arasındaki Sanayi Devrimi'nden bu yana ise karbondioksit yoğunluğunun yüzde 44 arttığını gösteriyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında bunun 'kötü haber olduğunu' vurgulayıp, "Karbondioksit yoğunluğunun kritik sınırı kaydedildi. Sanırım bu, yarımkürelerden ve mevsimlerden bağımsız, kalıcı bir durum" diye konuştu.

Hawaii'deki Mauna Loa gözlemevinde ilk ölçümlerin 1958 yılında yapıldığını anımsatan Taalas, "2016 yılının tamamında da karbondioksit yoğunluğu milyonda 400 parçacığın üzerinde seyredebilir. Kuşaklar boyu bu seviyenin altına düşmeyebilir" tahmininde bulundu.

WMO Genel Sekreteri, "Bazı bilimsel çalışmalar Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin altına inmek için binlerce yıl gerekebileceğini öngörüyor. Bu yüzden çok acil karbondioksit emisyonunu düşürmemiz gerekiyor" çağrısı yaptı.

WMO'nun atmosferle ilgili araştırmalarını yapan ekibin başında yer alan Oksana Tarasova ise, fosil yakıtlarının kulllanılmaya devam etmesi halinde karbondioksit yoğunluğunun artmaya devam edeceği uyarısını yaptı.