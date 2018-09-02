Hatayspor - Gazişehir Gaziantep FK: 0-1

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)
HATAYSPOR: Akın Alkan (xxx), Yusuf Abdioğlu (xx), Sadi Karaduman (xx), Mesut Çaytemel (xxx), Kubilay Sönmez (xx), Yılmaz Özeren (xxx), Wellington Silva (Dk. 88 Buğra Temel xx), Selim Ilgaz xxx (Dk. 68 Gökhan Karadeniz xx), Caner Hüseyin Bağ (xx) (Dk. 56 Dmytro Korkishko), Murat Paluli (xx), Sinan Kurumuş (xx) (Dk. 71 Mirkan Aydın xx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay Güvenç (xx), Ahmet Kesim (xxx), Yalçın Kılınç (xx), Rıdvan Şimşek (xx), Igor (xx), Prince Segbefia (xx) (Dk. 84 Ali Aytemur), Kubilay Aktaş (xx), Muhammed Enes Durmuş (xx) (Dk. 68 Yonathan del Valle xx), Gökhan Alsan (xx) (Dk. 90 Mahmut Bilir), Mehmet Erdem Uğurlu (x), Rydell Poepon (xx)
GOLLER: Dk. 64 Igor (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Sadi Karaduman (Hatayspor) - Yonathan del Valle, Igor (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1\'inci Lig 4\'üncü hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor\'u 1-0 yendi.
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