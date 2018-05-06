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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 59-68

HATAY,(DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Orkun Yurtdaş, Ahmet Kemal Digilli HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 8, Mitchell 17, Snytsina 1, Ben Abdelkader 22, Seda Deniz, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 11, Merve Aydın FENERBAHÇ

06 Mayıs 2018 19:49

HATAY,(DHA)

SALON: Antakya
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Orkun Yurtdaş, Ahmet Kemal Digilli
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 8, Mitchell 17, Snytsina 1, Ben Abdelkader 22, Seda Deniz, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 11, Merve Aydın
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Vaughn 11, Plum 18, Verameyenka 19, Tuğçe Canıtez 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 7, Dabovic, Esra Ural Topuz
1\'İNCİ PERİYOT: 17-19
İLK YARI: 31-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 68-59 mağlup ederek seride durumu 2-0\'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 9 Mayıs Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu\'nda oynanacak. Sarı lacivertliler, evindeki karşılaşmayı kazandığı takdirde finale yükselecek.

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