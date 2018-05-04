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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 58-73

HATAY,(DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın FENERBAHÇE:

04 Mayıs 2018 01:03

HATAY,(DHA)

SALON: Antakya
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül
1\'İNCİ PERİYOT: 15-23
İLK YARI: 35-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 43-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Antakya Spor Salonu\'nda oynanacak.

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