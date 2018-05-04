Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 58-73

HATAY,(DHA)

SALON: Antakya

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül

1\'İNCİ PERİYOT: 15-23

İLK YARI: 35-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 43-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Antakya Spor Salonu\'nda oynanacak.