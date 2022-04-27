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Hastanelik olan Eser Yenenler ameliyata alındı

27 Nisan 2022 10:19

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in, apandisiti patladı. Hastaneye kaldırılan Yenenler, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Eşi Berfu Yenenler, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.

Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.

Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" dedi. Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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