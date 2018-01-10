Hasip Kaplan: Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, şubattaki kongrede Genel Başkanlık için aday olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş’ın yerine ‘Bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa,bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benim de binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizi takının, yoksa çok daha aşır konuşurum” dedi.

“Diyeceğimi dedim, tweetler benim"

Sosyal medyada Kaplan'ın Twitter hesabının hack'lendiği iddia edilirken, böyle bir durum olmadığını belirten deneyimli siyasetçi, konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Konuyla ilgili Özgürüz’e açıklama yapan Kaplan, paylaşımların kendisine ait olduğunu söyledi. Kaplan, “Diyeceğimi dedim. Tweetler benim. Hacklenmedim” diye konuştu.

Ayhan Bilgen'i mi işaret etti?

Kaplan’ın tweet’iyle, Demirtaş’ın ardından eş başkanlık adayları arasında adı geçen HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’i kastettiği iddia edildi. Bir yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklaması sonrasında HDP Genel Başkanlığı için adaylar arasında Bilgen’in yanı sıra Sırrı Süreyya Önder ile Osman Baydemir’in isimleri geçmişti. Bilgen ise isteyen herkesin aday olabileceğini belirterek, "Parti içinde büyük bir çekişme, koltuk yarışı gibi değerlendirmeler yapmak HDP'ye büyük bir haksızlık, HDP'yi hiç tanımamaktır” açıklamasında bulunmuştu.

'Irkçılık' eleştirilerine tepki gösterdi

Paylaşımlarının ‘ırkçı’ bulunması üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösteren Kaplan, "Bir Kürt olarak protesto ediyorum. Kürt halkının eşitliğini, insan haklarını savunan ister Türk, Arap, Ermeni... Kim olursa olsun o partinin liderliğine layık bir karaktere ve yeteneğe sahipse ırkına bakılmadan seçilmesi lazım. Irkçılık bulaşıcıdır”uyarısında bulunan felsefeci yazar Edip Yüksel’e de "Sen çok safsın..! Keşke öyle olsa..!” cevabını verdi.

"Sırrı gitsin film çeksin..!”

"Sırtımızdaki asalakları ve kamburları dökerek, öz gücümüzle karar vereceğiz”diyen Kaplan’ın eleştirilerinden HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan, Önder’le ilgili olarak "Sırrı gitsin film çeksin..!” ifadelerini kullandı.