Harvardlı Türk bilim insanına 400 bin dolarlık araştırma ödülü

Harvard Üniversitesi'nde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Geylani Can , Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki 'Transatlantik Araştırma Ödülü'nün sahibi oldu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve yüksek lisans mezunu Dr. Can, Harvard Üniversitesinde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam ediyor.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde de faaliyet gösteren Can, DNA'da meydana gelen değişiklikleri çok hızlı tespit edebilecek bir yöntem keşfetti ve patent başvurusunu gerçekleştirdi. Ödülü almaya hak kazanan 4 projeden birinin mimarı olan Can, projeyle birlikte hücre bölünmesi sona ererken ortaya çıkan DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini izleyecek.

Kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek hedefleri bulmak için çalışmalarına başlayan Türk bilim insanı, 4 sene boyunca devam edecek. Projeye, Harvard Üniversitesi ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar imkanları ile desteklenecek.

Can, yaptığı açıklamada "Kanserli hücrelerin genomunda ise çok büyük bir kaos var. Bu kaosun nasıl başladığını bu projeyle anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız. Bunun sonucu istediğimiz sonuçlara ulaşırsak sadece kanser değil birçok hastalığın gelişimini engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.