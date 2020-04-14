Harvard Üniversitesi’nde verilen Bilgisayar Bilimleri dersi Türkçe dublajla ücretsiz oldu

Dünyanın en saygın ve eğitim kalitesi en yüksek üniversitelerinden birisi olan Harvard Üniversitesi, Kodluyoruz.org ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, Prof. Dr. David J. Malan tarafından verilen Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersi (CS50x), Türkiye’deki öğrenciler için Türkçe ve ücretsiz oldu.



Bilgisayar bilimleri alanında üst düzey eğitimlerden birisi Harvard Üniversitesi’nde veriliyor. Tüm dünyada Harvard’dan uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci var.



Ancak Türkiye’deki potansiyel öğrenciler için büyük bir engel bulunuyor: Yabancı dil. Bu nedenle ülkemizden saygın üniversitelerin uzaktan eğitim programlarına katılanlar çok çok azalıyor. Ayrıca gerçekten dişe dokunur uzaktan eğitimlerin fiyatları da son derece yüksek.





Webtekno'nun haberine göre; bu iki sorun da aynı anda ortadan kaldırıldı. Harvard Profesörü David J. Malan tarafından verilen ve bilgisayar bilimleri konusunda temelleri atan Computer Science 50 isimli ders, kalitesiyle meşur.



Kodluyoruz.org ise Harvard Üniversitesi ile işbirliği yaparak dersi önce Türkçe’ye çevirdi, ardından Türkiye’deki kullanıcılar için tamamen ücretsiz bir kurs haline getirdi.

Kodluyoruz tarafından yapılan açıklamaya göre kursa sıradan bir katılımdan daha fazlasını da yapabiliyorsunuz.



Eğitim kapsamında oluşturulan çalışma grupları sayesinde öğrendiklerinizi geliştirme imkanı da sunuluyor. Yaş sınırı da bulunmayan dersin Harvard’ın resmi platfromu edX üzerinde 1 milyon 750 binden fazla öğrencisi var.

Eğitime başlamak isteyenler buradan Kodluyoruz’un ilgili sayfasına giderek gerekli işlemleri yapabilirler.