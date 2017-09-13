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Harran'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki Erdoğan heykeli kaldırıldı

Ali LEYLAK/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı'nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanka eliyle 'dur' işareti yaptığı heykeli kaldırıldı

13 Eylül 2017 15:33

Ali LEYLAK/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı\'nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tanka eliyle \'dur\' işareti yaptığı heykeli kaldırıldı.
Harran Belediyesi tarafından FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimi ardından ilçe girişine halkın darbecilerden ele geçirip üzerinde Türk bayrağı açtığı tank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eliyle \'Dur\' işareti yaptığı heykelden oluşan anıt yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin unutulmaması amacıyla yaptırılan anıttaki Erdoğan heykeli, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad\'a benzetilmesi üzerine artan tepkiler üzerine yıkılıp yeniden yapıldı. Anıtta bulunan Erdoğan heykeli, bu sabah henüz bilinmeyen nedenle yerinden kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine ise \'15 Temmuz\'u unutmadık, unutturmayacağız\' yazılı tabela konuldu. Tank ve insan figürlerinin halen yerinde olduğu anıttaki Erdoğan heykelinin kaldırılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

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