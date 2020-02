Hanoğlu ailesinin köprü çilesi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde evleri heyelanda hasar görünce, köyün 2 kilometre dışına ev yaptıran 7 kişilik Hanoğlu ailesi, köprü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Köy ile evi arasından geçen Uludere\'nin üzerine kendi imkanlarıyla köprü yapan Hüseyin Hanoğlu, derme çatma köprüden düşer korkusuyla her gün 2 yaşındaki oğlunu sırtına alıp okula götürüp, getiriyor. Evine ambulans bile gelemediğini belirten Hanoğlu, iki hafta önce doğum yapan eşini, sancıları başlayınca köprüye kadar traktörle taşıdığını söyledi.

Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde Hanoğlu ailesinin evi, geçen meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Hüseyin Hanoğlu, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden evinin bulunduğu bölgenin heyelan bölgesi olduğu için oturulamaz raporu aldı. Hanoğlu, köyden yaklaşık 2 kilometre mesafede kendine ait araziye ev yaptı. Evin inşası sırasında bölgeye kısa sürede elektrik hizmeti de sağlandı. Hüseyin Hanoğlu, eşi, biri otistik 4 çocuğu ve yüzde 90 engelli 75 yaşındaki babasıyla yeni evlerine taşındı. Hanoğlu ailesi yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez köprü çilesiyle karşı karşıya kaldı.

Hanoğlu, eviyle köyü arasından geçen Uludere\'nin üzerine kendi imkanlarıyla tahta bir köprü kurdu.

HER GÜN 4 KİLOMETRE OĞLUNU SIRTINDA TAŞIYOR

İlkokul birinci sınıfa giden oğlu Muhammet Ali (7) ile ortaokul öğrencisi Erhan\'ı (13) okula götürüp getiren Hüseyin Hanoğlu, otistik olan İlkan\'ın (14) özel eğitim almasına ise imkan bulamadı. Hüseyin Hanoğlu, köprü tehlike oluşturduğu için hafta içi her gün yağmur çamur, kar kış demeden oğlu Muhammet\'i sırtına alıp okula götürüyor. Köprü ve yol problemi nedeniyle geçen hafta doğum yapan eşini köprünün yanına kadar traktörle taşıyan Hanoğlu, yüzde 90 engelli olan babası Feyzullah\'ı da tedavi için götürüp getirmekte büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.

DOĞUM SANCILARI TUTAN EŞİMİ TRAKTÖRLE TAŞIDIK

Her gün sabah erken saatlerde sırtına aldığı küçük oğlu Muhammet Ali\'yi okula götürdüğünü anlatan Hüseyin Hanoğlu, \"Ben evimi buraya inşa ederken yetkililerle görüştüm. Köprüköy Belediye Başkanı Osman Benli, köprü ve yolun yapılacağını söyledi. Evime kadar elektrik gelmesine rağmen hala yol ve köprü inşa edilmedi. Kendi imkanlarımızla köprü yaptık, ama bu da derme çatma bir şey oldu. Oğlum küçük, buradan geçemez diye her gün 2 kilometre yol yürüyerek okula götürüyorum. Otistik çocuğum eğitimden mahrum kaldı. Köprü olmadığı için evimize ambulans bile gelemiyor. Bir hafta önce doğum yapan eşimi sancıları tutunca traktörle ana yola kadar taşıdık. Bizim isteğimiz yolumuz ve köprünün yapılması\" diye konuştu.

