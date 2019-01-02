'Hanımağa'dan 'Dolandırıldım' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20\'ye yakın ağalığı bulunan, bu nedenle de çevresinde \'Hanımağa\' olarak tanınan Zekiye Çelebi, 12 yıl önceki alacağına karşılık haczettirdiği gömlek, pantolon ve takım elbise gibi 78 bin TL değerindeki giyim eşyalarının, yediemin deposunda düşük değerdeki benzer ürünlerle değiştirildiğini iddia etti. Çelebi\'nin icra görevlileri ve yedieminden şikayetçi olması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Medyumluk da yaptığı belirtilen Zekiye Çelebi, Tavas\'ta giyim mağazası işleten M.U.\'ya 2007 yılında, bugünkü değeri 300 bin TL olan altınlarını borç verip, karşılığında senet aldı. İddiaya göre M.U., borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Çelebi, M.U.\'ya karşılık, Tavas İcra Müdürlüğü\'nde dava açtı. Davayı kazanan Çelebi, M.U.\'nun Tavas\'taki mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi toplam 78 bin TL değerindeki giyim eşyasını, 2017 yılı Aralık ayında haczettirdi. Haczedilen mallar, yediemin olarak Tavas İcra Müdürlüğü ile Çelebi\'nin avukatının onayıyla, işyeri sahibi M.U.\'ya teslim edildi. Çelebi, daha sonraki süreçte, yediemindeki 78 bin TL\'lik eşyanın maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildiğini ileri sürdü. Çelebi, alacaklı olduğu mağaza sahibi M.U. ve Tavas İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında Tavas Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

\'100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM\'

Ürünlerin değiştirilmesinden dolayı 100 bin TL zararı olduğunu öne süren Çelebi, İcra Müdürlüğü\'nde görevli bazı personelin de olaya göz yumduğunu iddia etti. Mağdur edildiğini belirten Zekiye Çelebi, \"Haczedilen ürünleri satmak üzere, yediemin olarak tayin edilen alacaklı olduğum mağaza sahibi M.U.\'dan geçen Ekim ayında alıp, evime getirdim. Eve geldiğimde kolilerden çıkan ürünlerin benim haczettirdiğim giyim eşyaları olmadığını farkettim. Haczettirdiğim, her biri 45, 50 lira değerindeki gömlekler yerine koliye fiyatı ancak 3, 5 lira arasında olabilecek gömleklerin konulduğunu gördüm. Gömlekler düğünlerde dağıtılan, maddi değeri olmayan gömleklermiş. Sonrasında savcılığa suç duyurusuna bulundum. Ürünlerin kontrol edilmesini istedim. Soruşturma başlatıldı. Çok mağdur edildim, 100 bin lira dolandırıldım. Beni kandırdılar, belgelerim ve eşyalarım hepsi mevcut, hakkımı istiyorum\" dedi.

Çelebi, icranın uygulandığı tarihte ürünlerin fotoğraflarının çekildiğini, görüntülerin İcra Müdürlüğü\'nde olduğunu ancak bu fotoğraflara ulaşılamadığını ileri sürdü. Borçlu M.U.\'nun mahkemeye sunduğu ve borcun miktarının düşük, bir miktarının da ödendiğini gösteren belgenin de sahte çıktığını iddia eden Çelebi, \"Üstelik bu evrağı benim imzaladığım ileri sürüldü. Bunun için de ayrı bir dava açtım. Bir de M.U. utanmadan benden karısı olmamı isteyip, taciz etti. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulundum. 15 yıllık kazancımı elimden aldılar. Yedieminde duran, icra ile bağlanmış olan eşyaların değiştirilmesinde kimin parmağı varsa hepsinden hesap sorulmasını istiyorum. Adalet istiyorum\" diye konuştu.

Çelebi\'nin, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı\'na 17 Aralık 2018’de başvurduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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