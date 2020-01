Hangi ünlüler reddedildi?

Yazın, müzik ve sinema dünyasının en büyükleri arasında gösterilen isimler bile, kariyerlerinin başlangıcında “ret” cevapları almıştı. Mental Floss dergisi, kültür ve sanat dünyasından büyük isimlerin aldığı ret mektuplarını yayımladı. Derlemede, Madonna’dan Gertrude Stein’a kadar birçok ünlü var.

Hazır değilsiniz

Taraf’ta yer alan habere göre, Madonna, aynı adlı ilk albümünü yayınlamadan bir yıl önce Dirty Dancing filminin de yapımcısı olan Jeremy Ienner tarafından reddedilmişti. Ienner, Madonna’nın demosundaki bazı şarkıların güçlü olduğunu mektubunda belirtiyor. Ne ki, ilk albümüyle 10 milyon kopya satacak yıldızın “henüz hazır olmadığını” söylemeden de edemiyor...



Andy Warhol, 1956’da MoMA’ya Shoe adlı çizimini hediye etmişti. Warhol’un New York’a taşınıp kültür-sanat çevrelerinde tanınmaya başlamasından yedi yıl önce yaptığı bu bağış, müze yönetimi tarafından reddedildi.

Bir kopya bile satamaz

Müzenin koleksiyonundan sorumlu Alfred H. Barr, Jr. Warhol’a mektubunda “Ne yazık ki, Komite bağışınızı kabul etmeme kararı almıştır” ifadeleri yer alıyor. Bono, The Edge, Larry Mullen, Jr. ve Adam Clayton, U2’nun ilk single’ı 11 O’Clock Tick Tock’ı yayınladıkları yıl, Londra merkezli RSO Records’dan ret cevabı almıştı. Plak şirketi, U2 müziğinin “kendilerine uygun olmadığını” belirtmişti.



Londralı yayıncı Arthur C. Fifield, 1912’de Gertrude Stein’a yazdığı ret mektubunda, The Making of Americans kitabının “tek bir kopya bile satmayacağını” öne sürmüştü.

Belki de hata yapıyoruz

İlk basımı 1925’te yapılan kitap, 40’ı aşkın dile çevrildi ve modern klasiklerden biri olarak kabul ediliyor.

Sylvia Plath, The Colossus and Other Poems adlı derlemesiyle başarıyı yakaladıktan sonra bile ret mektupları alıyordu. New Yorker editörü Howard Moss, 1962’de Sylvia Plath’in Amnesiac şiirini reddetti. Ne ki, Moss şerh düşmeden de edemiyordu: “Belki yanlış bir karar almış olabiliriz ama...”

Tim Burton, 1976’da henüz bir lise öğrencisiyken The Giant Ziig adlı çocuk kitabını Walt Disney’ye yolladı. Disney ret mektubunda, kitabın “başarılı olamayacak derecede Seuss eserlerinin bir türevi gibi olduğunu” yazmıştı. Ne ki, Walt Disney Tim Burton’ı radarına almıştı bir kere. Sinemanın en yenilikçi isimlerinden biri olacak genç yetenek, ret mektubundan iki yıl sonra kurumda asistan çizer olarak çalışmaya başladı.