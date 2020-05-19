Hangi komplo teorilerine inanıyoruz?

Ankette "Lozan Antlaşması’nın 2023’te devreye girecek gizli maddeleri olduğu ve Türkiye’nin çok zengin bor yataklarının bulunduğu ancak madenin çıkarılmasını ‘dış güçler’in engellediği ve Koronavirüs’ün insan yapımı olduğu" yönündeki iddialara inanılıp inanılmadığı soruldu.

Sonuçlar şöyle:

Cumhuriyetin kurucu antlaşmalarından Lozan'ın "2023'te devreye girecek gizli maddeleri var" iddiasına inananların oranı yüzde 38,5, inanmayanların oranı ise yüzde 28,6

"Türkiye çok zengin bor madeni yataklarına sahip ancak dış güçler çıkartmamıza izin vermiyor" iddiasına inanların oranı yüzde 47,2.

Koranavirüs'ün Çinliler tarafından laboratuvarda üretildiğine inananların oranı yüzde 39,5, Koronavirüs'ün Çin'e zarar vermek amacıyla ile ABD tarafından üretildiğine inanların oranı ise yüzde 36,9.