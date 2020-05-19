T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hangi komplo teorilerine inanıyoruz?

İstanbul Ekonomi Araştırmaları Lozan Antlaşması, bor madenleri ve Koronavirüs hakkındaki iddiaları sordu

19 Mayıs 2020 10:12

İstanbul Ekonomi Araştırmaları'nın "Hangi Komplo Teorilerine İnanıyoruz" başlıklı araştırmasına göre toplumun yüzde 47,2'si "Türkiye'nin zengin bor madenlerine sahip olduğunu ancak dış güçlerin çıkarılmasına izin vermediğine" inanıyor. 

Toplumun yüzde 39,5'i de yeni tip Koronavirüs'ün Çinliler tarafından laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. 

Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anket sonuçlarını yayımlayan İstanbul Ekonomi Araştırmaları, toplumun hangi komplo teorilerine inandığını ortaya koydu. 

Ankette "Lozan Antlaşması’nın 2023’te devreye girecek gizli maddeleri olduğu ve Türkiye’nin çok zengin bor yataklarının bulunduğu ancak madenin çıkarılmasını ‘dış güçler’in engellediği ve Koronavirüs’ün insan yapımı olduğu" yönündeki iddialara inanılıp inanılmadığı soruldu.

Sonuçlar şöyle: 

Cumhuriyetin kurucu antlaşmalarından Lozan'ın "2023'te devreye girecek gizli maddeleri var" iddiasına inananların oranı yüzde 38,5, inanmayanların oranı ise yüzde 28,6

"Türkiye çok zengin bor madeni yataklarına sahip ancak dış güçler çıkartmamıza izin vermiyor" iddiasına inanların oranı yüzde 47,2. 

Koranavirüs'ün Çinliler tarafından laboratuvarda üretildiğine inananların oranı yüzde 39,5, Koronavirüs'ün Çin'e zarar vermek amacıyla ile ABD tarafından üretildiğine inanların oranı ise yüzde 36,9. 

 

komplo_data (2).jpg

 

ETİKETLER

İstanbul Ekonomi AraştırmalarıAnketAraştırmaKomplo teorileriKoronavirüsLozan AntlaşmasıÇinABDBor MadeniHangi Komplo Teorilerine İnanıyoruz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24