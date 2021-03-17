Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, bundan sonra bahis tahminlerinde bulunacağını açıkladı.

Instagram hesabından yayınladığı oryantal dans videosunun ardından çalıştığı Habertürk'ün yöneticileri tarafından uyarılan ve ardından istifa eden Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı.



Yeni işini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıoğlu, "İçimde yaşadığım futbol coşkusunu sizlere de yaşatmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.