Hamza Yerlikaya'nın "diploma" haberlerine erişim engeli!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın "lise diplomasının sahte olduğu" iddiasına ilişkin mahkeme kararı haberine erişim engeli getirildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın 'lise diplomasının sahte olduğuna' ilişkin mahkeme kararı haberlerine ve Hamza Yerlikaya'nın daha sonra bu konuda yaptığı açıklamalara ilişkin haberlere, "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle bugün erişim engeli getirdi ve kaldırılmasına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından erişim engeli ve kaldırılma kararına, "Arkadaşlar, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin açıklamam mahkeme tarafından engellendi. Haberiniz olsun. Bunu paylaşarak herkesi haberdar edin... Meydan okuması buraya kadarmış. Engeller gerçekleri örtemez. Yanlışların üzerine cesaretle gitmeye devam edeceğiz. " diyerek tepki gösterdi.