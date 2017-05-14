Hamilton’dan ikinci sezon zaferi

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından olan Formula 1'de 2017 sezonunun beşinci yarışı İspanya'nın başkenti Barcelona'da yapıldı. 4 bin 655 metrelik Katalonya pistindeki yarışa ilk sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton bitiş çizgisine de ilk sırada gelmeyi başardı.

Heyecan dolu anlara sahne olan yarışta Hamilton ilk virajda liderliği ikinci sırada start alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kaptırsa da pit stopların ardından lastik seçiminde haklı çıkarak Alman pilotu geçti ve yeniden ilk sıraya yükseldi.

Son bölümlerde rahat bir yarış çıkaran Hamilton Sebastian Vettel'in önünde finiş çizgisini ilk sırada geçen isim olmayı başardı. Vettel sezonun Avrupa'daki ilk yarışında Hamilton ile çekişmeli bir yarışa girse de bu sezonki üçüncü zaferine ulaşamadı.

Kariyerinin 55. birinciliğini elde eden Hamilton kutlama konuşmasında "Yarış sırasında yaklaşık iki kilo kaybettim. Sebastian Vettel ile zorlu bir fiziksel mücadele oldu ve sonunda kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirciye de teşekkür ederim. İşte yarış böyle olmalı. Sebastian da inanılmaz derecede hızlıydı” ifadelerini kullandı. Vettel ise "Önde kalmak için her şeyi yaptım. Sonunda ikimiz kaldık ama Lewis beni geçmeyi başardı” diye konuştu.

Vettel'in ardından Red Bull'dan Daniel Ricciardo üçüncü sırayı alarak İspanya'da podyuma çıkan son isim oldu. Avustralyalı pilotun başarısında diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın motor arızası nedeniyle yarışa veda etmesinin de etkisi oldu.

Force India pilotları Sergio Perez ve Esteban Ocon dört ve beşinci sırayı alırken Renault'nun Alman pilotu Nico Hülkenberg altıncı olarak yeni takımıyla bu sezon en iyi sonucunu elde etti.

İspanya'da Toro Rosso pilotlarından Carlos Sainz Jr. yedinci, Daniil Kvyat dokuzuncu oldu. Yarışı bu iki pilotun arasında tamamlayan isim Sauber'den Pascal Wehrlein oldu. Alman pilotun aldığı 5 saniye cezası yarışı daha iyi bir sırada bitirmesini engelledi. Barcelona'da takımına puan getiren son pilot Haas'tan Romain Grosjean oldu.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Ferrari'den Kimi Raikkonen ve beşinci sırada başlayan Red Bull'dan Max Verstappen birbirlerine temas ederek ilk turda yarış dışı kaldılar.

Sezonun beşinci yarışının ardından puanını 104'e yükselten Vettel pilotlar klasmanında liderliğini korurken 98 puana ulaşan Hamilton puan farkını 6'ya indirdi. 63 puanlı Bottas üçüncü, 49 puanlı Raikkönen dördüncü sırada.

Takımlar klasmanında ise Mercedes 161 puanla lider. İkinci Ferrari'nin 153, üçüncü Red Bull'un 72 puanı var.

Sezonun altıncı yarışı 28 Mayıs Pazar günü Monaco'da yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BK