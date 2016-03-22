Halkbank: Reza Zarrab soruşturmasıyla alakamız yok!

Halkbank, Reza Zarrab'ın tutuklanması sonrası basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada bankanın bu soruşturmayla herhangi bir ilgisi olmadığı söylendi.

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonların ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İranlı iş adamı Reza Zarrab, Miami’de 'İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama' suçlamaları'ndan tutulanmasının ardından, Türkiye'deki Halkbank hisseleri yüzde 7,5'e yakın düşüş yaşadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı yayın organlarında ABD'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Bankamızın adı da verilerek haberler yapılmakta ve asılsız tezviratlar üretilmektedir.

Söz konusu soruşturmayla Bankamızın herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Bankamıza yönelik herhangi bir inceleme talebi bulunmadığı gibi Bankamız herhangi bir inceleme ya da soruşturmanın tarafı değildir. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmektedir.

Açıklamanın ardından Halkbank hisseleri kayıplarının bir kısmının geri verdi. Açıklama sonrasında hisse yüzde 7 kayıpla 10,67 TL'den işlem gördü.