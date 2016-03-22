T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Halkbank: Reza Zarrab soruşturmasıyla alakamız yok!

Zarrab'ın tutuklanmasından sonra Halkbank hisseleri yüzde 7,5'e yakın düşüş yaşadı

22 Mart 2016 19:31

Halkbank, Reza Zarrab'ın tutuklanması sonrası basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada bankanın bu soruşturmayla herhangi bir ilgisi olmadığı söylendi. 

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonların ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İranlı iş adamı Reza Zarrab, Miami’de 'İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama' suçlamaları'ndan tutulanmasının ardından, Türkiye'deki Halkbank hisseleri yüzde 7,5'e yakın düşüş yaşadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı yayın organlarında ABD'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Bankamızın adı da verilerek haberler yapılmakta ve asılsız tezviratlar üretilmektedir.

Söz konusu soruşturmayla Bankamızın herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Bankamıza yönelik herhangi bir inceleme talebi bulunmadığı gibi Bankamız herhangi bir inceleme ya da soruşturmanın tarafı değildir. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmektedir.

Açıklamanın ardından Halkbank hisseleri kayıplarının bir kısmının geri verdi. Açıklama sonrasında hisse yüzde 7 kayıpla 10,67 TL'den işlem gördü.

ETİKETLER

halkbankreza zarrabsoruşturmahisse senedihaber

İlgili Haberler

Reza Zarrab'ın avukatı: Suçlamalar ticari hepsinin savunması yapılabilir

Reza Zarrab'ın 75 yıl hapsi isteniyor

Reza Zarrab'ın tutuklanması dünya medyasında

Wall Street Journal: İran hükümetinin yararına olacak biçimde sahtekârlık yaparak yüz milyonlarca dolarlık bankacılık işlemi yürüttükleri iddia edildi

Fox TV'de Ebru Gündeş klibi ile Reza Zarrab'a gönderme: Gidiyor gönlümün efendisi...

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programı açılışı böyle yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24