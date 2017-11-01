T24 LogoT24 Logo
Spor

Halkbank'ta rota Arkas

ANKARA, (DHA)- EFELER Ligi'nde ilk yarının sonuna yaklaşırken, Başkent Voleybol Salonu çok önemli bir mücadeleye sahne olacak

01 Kasım 2017 14:37

ANKARA, (DHA)- EFELER Ligi\'nde ilk yarının sonuna yaklaşırken, Başkent Voleybol Salonu çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 8\'inci haftasında şampiyonluğun iki adayı Halkbank ve Arkas Spor Başkent Voleybol Salonu\'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Halkbank’ta başantrenör Slobodan Kovac maçın önemini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını söyledi.
“Gerçekten çok önemli bir maç” diyen Kovac takım halinde çok iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Slobodan Kovac şöyle konuştu:
“Arkas Spor kaliteli bir takım. Geçtiğimiz yıl finali onlarla oynamıştık. Bu yıl da iyi gidiyorlar. Bununla birlikte rakibimizi bize benzetiyorum. Onların da ilk altı düzeninde bazı oyuncuları değişti ve biraz zamana ihtiyacı var. Düşüncem iki takımın da maksimum performansını henüz sahaya yansıtamadığı yönünde. Fakat biz maçta iyi sonuç alarak bir basamak yukarı çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Kupası maçları yaklaşırken, lig sıralamasında iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor.”
ADIM ADIM İLERLİYORUZ
Takımın istediği kıvamda olmadığını bir kez daha dile getiren Slobodan Kovac, bu durumu şu sözlerle açıkladı:
“Takımın mekanikleri henüz oturmadı. Yoğun bir yaz döneminin ardından, milli takımlardan yorgun ve sakat dönen oyuncularımız vardı. Bu nedenle gelişmemiz biraz ağır oldu Adım adım ilerliyoruz. Tam kadroya yakın olarak sadece İstanbul’da Fenerbahçe karşısında oynayabildik. İdeal kadromuz ile sahada olabilmemiz için tüm oyuncularımın iyileşip tam kapasiteye ulaşması lazım. Teknik heyetimle birlikte takımın gelişmesi için yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA EFELER LigiBaşkent Voleybol SalonuLigin 8HalkbankArkas Spor Başkent Voleybol SalonuKarşılaşmanınHalkbanktaKovacSlobodan KovacSporGeçtiğimizBuBununlaOnlarınDüşüncemFakatAyrıca Türkiye KupasıADIM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24