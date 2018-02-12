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Spor

Halkbanklı oyuncular Ata'sının evinde

İSTANBUL,(DHA) Voleybol Şampiyonlar Liginde oynayacağı PAOK karşılaşması için Selanik'te bulunan Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti

12 Şubat 2018 19:54

İSTANBUL,(DHA)

Voleybol Şampiyonlar Liginde oynayacağı PAOK karşılaşması için Selanik\'te bulunan Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Her biri daha önce defalarca Ata\'nın doğup büyüdüğü evi ziyaret eden Halkbank oyuncuları her seferinde duygulandıklarını söylediler. Arkadaşları adına duygularını dile getiren Takım Kaptanı Burutay Subaşı, \"Atatürk\'ün büyüklüğünü şu zor günlerde bir kez daha gördük. Bizimle birlikte Halkbank forması giyen yabancı oyuncular da bunun farkında. Askerlerimizin kahramanca görev yaptığı şu günlerde buradayız. Biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi 

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