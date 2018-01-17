T24 LogoT24 Logo
Spor

Halkbank - Ford Store Levoranta: 3-0

ANKARA, (DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Maciej Twardowski, Sinisa Isajlovic HALKBANK: Hierrezuelo, Loh, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Chernokozhev) FORD STORE LEVORANTA: Kaurto, Es

17 Ocak 2018 23:41

ANKARA, (DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Maciej Twardowski, Sinisa Isajlovic
HALKBANK: Hierrezuelo, Loh, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Chernokozhev)
FORD STORE LEVORANTA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula, Sundberg (Ringseis, Lehtimaki, Guymer, Makinen)
SETLER: 25-22, 25-21, 25-16
SÜRE: 84 dakika (31, 28, 25)

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu\'ndaki üçüncü maçında Halkbank kendi sahasında Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta takımını 3-0 yendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA SALON TVF Başkent HAKEMLER Maciej Twardowski Sinisa Isajlovic HALKBANK Hierrezuelo Loh Faik Samed Güneş Hernandez Petric Emre Batur Hasan Yeşilbudak Alperay Demirciler AbdullahChernokozhev FORD STORE LEVORANTA Kaurto Esko Kunnari Carmody

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24