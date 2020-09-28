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Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

28 Eylül 2020 14:51

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen ve nöbetçi hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutuklama kararına itirazı reddedildi.

Halil Sezai'nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek, "Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" demişti.

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu.

Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

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