Haldun Taner Öykü Ödülü, Nurhan Suerdem'in oldu

31. Haldun Taner Öykü Ödülü, Nurhan Suerdem'in "Maruzatım Var" adlı kitabına verildi. Seçici Kurul, "İronik yaklaşımıyla anlatıcının iç sesini toplumdaki 'öteki' kadınların sesiyle örtüştürmesindeki başarısı" nedeniyle kitabı ödüllendirdi...
Milliyet gazetesinin düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü, bu yıl Nurhan Suerdem imzalı Maruzatım Var adlı kitaba gitti.
Doğan Hızlan başkanlığında Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celal, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Kâmil Erdem'den oluşan Seçici Kurul'un oybirliğiyle aldığı kararın gerekçesi şöyle: "İçtenlikli anlatımı, ironik yaklaşımıyla anlatıcının iç sesini toplumdaki 'öteki' kadınların sesiyle örtüştürmesindeki başarısı nedeniyle."
Türk edebiyatının usta kalemi Haldun Taner anısına düzenlenen ödüller, 31 yıldır veriliyor...