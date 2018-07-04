Hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin konuştu: Bu saldırı idama karşı olduğum için yapılıyor

Başsavcılığın hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Berna Laçin, asıl meselenin kaçırılan ve öldürülen çocuk vakalarının artması üzerine yeniden başlayan idam tartışmaları olduğunu söylüyor. Laçin, yaptığı yazılı açıklamada, "Asıl niyetleri idam cezasını getirmek. İdamı getirmek isteyen bir grup, idama karşı çıkanları hedef göstererek halkı galeyana getirmek istiyor" dedi.

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın Ankara’da istismara uğradıktan sonra öldürülmesi; 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'da kaybolması ve cenazesinin 18 gün sonra bulunması üzerine “idam cezası”nın geri getirilmesi kampanyasına karşı attığı bir tweet nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Berna Laçin, açıklamada bulundu.

Laçin, hakkında soruşturma açıldığını yine kendisine hakaret eden Twitter kullanıcılarının attıkları tweet'lerden öğrendiğini belirtti.

"Saldırı tweet'i attıktan çok sonra başladı"

Sosyal medyada ve ardından bir kısım medyada kendisine saldırılmasına neden olan tweet'i öğlene doğru attığını söyleyen Laçin, şunları kaydetti:

“Tweet'i öğleye doğru attım. Asıl saldırı akşam saatlerinde başlamış. Birtakım troll hesaplar beni hedef göstermiş.”

"Henüz resmi tebligat yok"

Öte yandan Laçin, kendisine henüz resmi bir tebligat gelmediğini belirtti.

BirGün gazetesindeki habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın imzasıyla açıklama yapıldı. Laçin, “halkın dini değerlerini aşağılama” ile suçlandı.

Açıklama şöyle:

“Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır.”

"Şikâyetçi olacağım"

Berna Laçin telefonda da anlattığı açıklamayı twitter üzerinden yaptı. Laçin, “Sadece dini değerlere değil, insanların tüm değerlerine dikkat ederim. İslamiyeti aşağılama gibi bir anlamı yok yazdığım mesajın. Net biçimde idamın çözüm olmayacağını söylüyorum orada" diye yazdı.

Tebligat geldiğinde gidip beyanını vereceğini söyleyen Laçin şunları ekledi:

“Asıl bana karşı yürütülen örgütlü saldırı, halkı galeyana getirmektir. Ben şikâyetçi olacağım.”