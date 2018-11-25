Hakkarili kızlar gol olup yağdı

Hakkarigücü- Amed Sportif Faaliyetler: 6-1

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 5\'inci haftasında evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı 6-1\'lik skorla mağlup ederek, taraftarlarını sevindirdi. Hakkarigücü futbol takımının 4 golünü, Gürcistan uyruklu Teona Bakradze, 1 golünü Kazakistan uyruklu Khojasheval ve 1 golünü Nursel Özkan kaydetti.

TFF Kadınlar Futbol Ligi 1\'inci Lig\'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 5\'inci haftasında, kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol takımını konuk etti. Şehir Stadyumu\'nda oynanan maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve yüzlerce taraftar izledi. Maç öncesi kadın oyuncular, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle \'Kadına Şiddete sıfır Tolerans\' yazılı pankartı sahaya çıktı. Hakkari Valisi Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, kadın futbolcularla birlikte pankart önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın 4 golünü, maçın 21, 45, 47 ve 79\'uncu dakikalarında takımın Gürcü futbolcusu Teona Bakradze, diğer goller ise 23\'üncü dakikada Nursel Özkan ve 64\'üncü dakikada Kazakistan uyruklu Khojasheval kaydetti. Rakip takımın golünü, ise 44\'üncü dakika Guzide Alçud attı. Maç, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın 6-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen taraftarlar Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'na tezahüratlarda bulunup, futbolcularla birlikte sahada sevinç gösterisi yaptı. Maçı baştan sona izleyen Vali Akbıyık ise rakip takıma karşı galip gelen Hakkargücü ile Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı takımın futbolcularını tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)