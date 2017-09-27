Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, polisin son 6 günde düzenlediği \'kaçakçılık operasyonu\'nda yüklü miktarda kaçak sigara, akaryakıt, nargile tütünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik 17- 23 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre operasyonlarda, 30 bin 590 paket kaçağı sigara, 2 bin 768 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 45 kilo nargile tütünü, gümrük kaçağı 909 kol saati, gümrük kaçağı 19 şarj deposu (powerbank), gümrük kaçağı 11 dijital fotoğraf makinesi, gümrük kaçağı 2 dijital kamera, 26 tablet bilgisayar ve gümrük kaçağı 14 SD kart okuyucu ele geçirildi. Soruşturmaya devam ediliyor.



FOTOĞRAFLI

