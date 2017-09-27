T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin son 6 günde düzenlediği 'kaçakçılık operasyonu'nda yüklü miktarda kaçak sigara, akaryakıt, nargile tütünü ve elektronik eşya ele geçirildi

27 Eylül 2017 13:55

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, polisin son 6 günde düzenlediği \'kaçakçılık operasyonu\'nda yüklü miktarda kaçak sigara, akaryakıt, nargile tütünü ve elektronik eşya ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik 17- 23 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre operasyonlarda, 30 bin 590 paket kaçağı sigara, 2 bin 768 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 45 kilo nargile tütünü, gümrük kaçağı 909 kol saati, gümrük kaçağı 19 şarj deposu (powerbank), gümrük kaçağı 11 dijital fotoğraf makinesi, gümrük kaçağı 2 dijital kamera, 26 tablet bilgisayar ve gümrük kaçağı 14 SD kart okuyucu ele geçirildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

FOTOĞRAFLI
                                

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZHAKKARİ DHA HAKKARİHakkari Valiliği Emniyet MüdürlüğüEylülAçıklamayaSoruşturmayaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24