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Hâkim ve savcı adayı, yazılı sınavda 18 bin 887 kişinin içinde ilk 100’e girdi ama mülakattan 'geçemedi'

Öner, “Ret, bakanlığın bünyesinde çalışan hâkimlerce yazılmış. Doğru düzgün bir gerekçe yok” diye tepki gösterdi

15 Aralık 2020 07:37

ÖSYM tarafından 29 Aralık’ta yapılan “Adli Hâkimlik ve Savcılık” sınavında 18 bin 887 kişinin içinde “91.92” puan alarak 96. olan Hakkârili Mehmet Öner, mülakatta “başarısız” bulunarak elenmesinin ardından itiraz ettiği Adalet Bakanlığı’ndan ret yanıtı aldı.

Bakanlığın ret yazısında, “Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır” denildi. Öner, “Ret, bakanlığın bünyesinde çalışan hâkimlerce yazılmış. Doğru düzgün bir gerekçe yok” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, adayların ad ve soyadının sağ tarafında yazılan referansları, dilleri, memleketleri, kimlikleri dikkate alınarak değerlendirme yapıldığını dile getiren Öner, ailesinin ve kendisinin kamu hizmetine girme hakkının kaybına sebep olacak hiçbir suça karışmadıklarını anlattı. Öner, "doğru düzgün bir gerekçe sunmadıklarını" ifade etti.

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