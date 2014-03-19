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Hakan Şükür: Dramatik çırpınışlara şahit olduk

AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, 'Fezlekelerin üst yazısının bile okunamadığı bir TBMM Genel Kurulu söz konusu' twweti attı

19 Mart 2014 20:33


AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Twitter hesabından Meclis'te 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerin görüşülmesine dair mesajlar paylaştı.

Hakan Şükür, Twitter'da şunları yazdı:

Fezlekelerin üst yazısının bile okunamadığı bir TBMM Genel Kurulu söz konusu..

TBMM Genel Kurulu yani millet iradesinden fezlekeleri kaçırmak mümkün. Ya en yüce divan ve huzuru adaletten nasıl kaçırılacak. Sn. Ertuğrul Günay ile beraber Fezlekelerin okunmaması adına dramatik çırpınışlara şahit olduk.

O değil de haşa Allah'ı nasıl kandıracaksınız? O görüyor, o biliyor ve rüşveti haram kılmış...

 

 

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