Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması geldi.

A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "İleride inşallah Galatasaray'da oynarım, neden olmasın. Galatasaraylı olduğum için aslan dövmesi yaptırdım" dedi.

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için Hakan, "Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Bu elemelere iyi başlamak istiyoruz. Uluslar Ligi'ndeki performansımızı unutup bu turnuvaya odaklanmak istiyoruz. Çok istekliyiz" şeklinde konuştu.

Koluna yaptırdığı aslan dövmesi hakkında Hakan Çalhanoğlu, "Her zaman bunu dile getiriyorum. Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi hem çok sevdiğim hayvan hem de Galatasaraylıyım. İleride olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur, neden olmasın?" dedi.