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Hakan Atilla kararı sonrası Halkbank'a ceza gelir mi?

"Ankara, uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir"

04 Ocak 2018 03:05

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin New York kentinde görülen İran’a yönelik yaptırımların delinmesi davasında ‘kara para aklama’ dışında kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunmasının ardından Halkbank’a ceza gelip gelmeyeceğini değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’da bazı hazırlıklar yapıldığını söyledi. 

Ceza miktarının düşürülmesi ve zamana yayılmasıyla ilgili ‘birtakım pazarlıklar’ yapılabileceğini kaydeden Selvi, Ankara’nın uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşmaya gidilebileceğini kaydetti.

Jürinin Hakan Atilla’yla ilgili kararını vermesinin ardından CNN Türk’te Ahu Özyurt’a değerlendirmelerde bulunan Selvi, şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası bankacılık sistemine entegre bir ülke. Ankara'da birtakım hazırlıklar var diye biliyorum. Bence diğer ülkelerin, daha önce ceza alan diğer bankaların yaptığı gibi bir takım pazarlıklarla hem ceza miktarı düşürülebilir hem de bu ceza zamana yayılabilir. Ankara Halkbankası'ndan dolayı uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir."

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