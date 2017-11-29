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Bilim / Teknoloji

Hackerlar IŞİD'e porno ile saldırıyor

Hackerların amacı, "IŞİD’in mesajlaşma platformlarının ve internet sitelerinin güvenilirliğini azaltmak" olarak duyuruldu

29 Kasım 2017 18:20

Kendilerine 'Daeshgram' diyen hackerlar, IŞİD’e ait olduğu iddia edilen sitelere 'porno' görüntüleri ile saldırdıklarını duyurdu.

Fotoğraf paylaşım ağı Instagram’a atıf yaparak kendilerine “Daeshgram” adını veren hackerlar IŞİD’in propangada yaptığı internet sitelerine pornografik fotoğraflar yüklemeye başladılar.

Hackerların amacı, "IŞİD’in mesajlaşma platformlarının ve internet sitelerinin güvenilirliğini azaltmak" olarak duyuruldu.

Grup eylemlerine, IŞİD destekçilerinin izlediği bir propaganda videosu yerine, görselle oynayarak onları bir porno film seyrediyormuş gibi gösteren bir fotoğrafı bir IŞİD duyurusuna ekleyerek başladı.

Newsweek’e konuşan bir Daeshgram üyesi, “Amacımız, IŞİD’in sözde haber ajansı Amaq’ın güvenilirliğini, Amaq imzalı sahte haberler yaparak azaltmaktı” dedi. (DHA)

 

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