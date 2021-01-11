Hacı Sabancı: Türkiye ekonomisinden çok umutluyum

Sabancı ailesinin üyelerinden iş insanı Hacı Sabancı, Türkiye ekonomisinden çok umutlu olduğunu söyledi. Sabancı, “Türkiye bu süreçten sonra ekonomik olarak hızla toparlanmaya gidecektir” dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Sabancı, Türkiye’nin ekonomik gidişatını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Pandemi dünya ekonomisini çok olumsuz etkiledi. Ülkemiz de etkilendi bu süreçten. Ama biz ekonomik açıdan güçlü potansiyeli olan bir ülkeyiz. Türkiye bu süreçten sonra ekonomik olarak hızla toparlanmaya gidecektir. Ben Türkiye ekonomisinden çok umutluyum."

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarım"

Türkiye’nin bu süreci nasıl yönettiğine dair soruya da Sabancı’nın yanıtı şöyle oldu:

"Öncelikle sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Onlar en ön cephede savaşıyor. Süreci çok iyi yönetiyoruz. Diğer ülkelerin durumuna bakınca bunu daha iyi görüyoruz. Sağlık altyapısıyla, hastanelerimizle, sağlık çalışanlarımızla çok güçlü bir ülkeyiz, diğer ülkelere göre çok iyi durumdayız. Şimdi aşılama süreci başlayacak, umarım salgını bir an önce atlatırız."

"Toplu taşıma kullanıyorum, en çok vapuru biniyorum"

Hacı Sabancı, “Sakıp Sabancı mütevazı kişiliğiyle bilinen biriydi. O nedenle yaptığınız paylaşımlar dikkat çekiyor. Siz kendi yaşamınızı nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna da cevabı şöyle oldu:

“Bu gerçekten zor bir soru. Kişilik olarak mütevazı biriyim. Şimdi mütevazı yaşıyorum desem yanlış anlaşılabilir, o yüzden iyi şartlarda yaşıyorum demeyi tercih ediyorum. Bunu da bana mensubu olduğum aile sağladı, bunun için hep şükrediyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim; toplu taşıma kullanıyorum, en çok vapuru biniyorum. Tabii şimdi pandemiden dolayı biraz ara verdim toplu taşımaya. Çok düzenli bir hayatım var. İyi koşullarda yaşıyorum ama çok da çalışıyorum.”