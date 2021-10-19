HaberTürk yazarı Par'dan Demirtaş'a: Erdoğan’ın çözüm süreci bittiği için pişman olduğunu iddia etmek için saf olmak lazım

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Edirne Cezaevi'nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Erdoğan'ın çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman olduğuna eminim, o günden beri bir daha toparlayamadı" açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan’ın çözüm süreci bittiği için pişman olduğunu iddia etmek için saf olmak lazım" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Çözüm sürecinin bitmesi doğruydu yanlıştı o ayrı konu ama Erdoğan’ın çözüm süreci bittiği için pişman olduğunu iddia etmek için saf olmak lazım. “O günden beri toparlayamadı” dediği Erdoğan, 1 Kasım 2015’ten itibaren üst üste 3 seçim kazandı. Son dönemde AK Parti oylarında düşüş olduğu doğru ancak bunun sebebini çözüm sürecinin bitmesine bağlamak olsa olsa kendine fazla önem atfetmekle açıklanabilir. Zira sürecin bitmesi Erdoğan’ın bölgedeki oylarında bile dramatik bir düşüşe neden olmamıştı son 2 seçimde. Yüzde 50+1 denkleminde HDP kendini kilit konumda görüyor ama Türkiye sosyolojisinin yüzde 70’i farklı düşünürken iktidar değişse bile istedikleri yeni açılım sürecini başlatmaları çok zor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Demirtaş: Erdoğan'ın çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman olduğuna eminim, o günden beri bir daha toparlayamadı