HABER-SEN Ankara Radyosu'nu potesto ediyor

Ankara Radyosu´nda örgütlü Haber-Sen, işyeri temsilcilik odasının ellerinden alınmasını bugün Ankara Radyo Müdürlüğü´nün önünde protesto edecek.

Haber-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ankara Radyosu yönetimi işi gücü bıraktı yetkili sendikaya savaş açtı!

İtiraz eden, eleştiren, boyun eğmeyen herkesi, her kurumu yok etmeyi aklına koyan AKP hükümeti ve bürokratlarının hedefinde şimdi de KESK ve bağlı sendikaları var.

KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyelerine karşı adeta cadı avı başlatıldı.

KESK yöneticileri bir yandan sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, diğer yandan işyerlerinde haklarında soruşturmalar açılıyor.

TRT Ankara Radyosu yönetimi de yayıncılığı bir kenara bırakarak, çalışanlarla ve işlerinde en çok üyesi bulunan yetkili sendika KESK / HABER-SEN ile uğraşıyor.

Bugüne kadar görüşme taleplerimize yanıt vermeyen, Radyo Müdürü Arif Koyuncu yıllardır kullandığımız işyeri temsilcilik odamızı hukuksuz bir şekilde boşaltmamızı istiyor.

Bu hukuksuzluğa direneceğiz ve odamızı boşaltmayacağız.

Halkın haber ve bilgi alma hakkına aracılık eden basın emekçilerini hukuksuzluğa ve zorbalığa karşı direnişimize tanıklığa davet ediyor.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, TRT Ankara Radyosu´nda çalışanlar üzerinde baskı kurulduğu iddiası ve Haber- Sen´in odasının tasfiyesiyle ilgili dün TBMM´de soru önergesi vermişti .

Av. Turgut Dibek´in Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç´ın yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in arkadaş kontenjanından TRT’ye transfer ettiği ve genel müdür müşaviri kadrosuna atadığı Arif Koyuncu, fiilen hem Ankara Radyosu Müdürlüğü hem de Radyo Dairesi Başkanlığı görevini vekâleten yürütmektedir.

Basına yansıyan haberlerde Arif Koyuncu’nun vekâleten atanmasından sonra çalışma barışının bozulduğu, çalışanlar ve özellikle sendikalar arasında ayrımcılık yaptığı bilgileri yer almaktadır.

Buna göre;



1) KESK / HABER-SEN’in Ankara 1 nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Pirkoca’nın aralarında bulunduğu ses ve saz sanatçıları tarafından hazırlanan Bu Toprağın Türküsü programının Arif Koyuncu’nun göreve başlamasından sonra yayınına son verilmesinin gerekçesi nedir?

2) KESK / HABER-SEN’in Ankara 1 nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Geçer’in yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Türk Halk Müziği Konser programının Arif Koyuncu’nun göreve başlamasından sonra yayınına son verilmesinin gerekçesi nedir?

3) KESK / HABER-SEN’in Ankara 1 nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Geçer’in Haziran ayı içinde görev yerinin iki kez değiştirilmesinin, eğitimi, bilgisi, birikimi ve deneyimi ile ilgisi olmayan bir işte görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

4) KESK / HABER-SEN’in kullandığı temsilcilik odasından üç kat daha büyük bir sanatçı dinlenme odası varken temsilcilik odasının “sanatçı dinlenme odası” yapılacağı iddiasıyla boşaltılmak istenmesinin gerekçesi nedir?

5) Arif Koyuncu’nun hiyerarşik olarak ast-üst durumundaki iki görevi birden vekâletle yürütmesinin gerekçesi nedir? Bu görevlendirmenin yasal dayanağı nedir?

6) 1927 yılından bu yana radyo yayıncılığı yapan bir kurumda bu iki göreve atanacak yayıncı yok mudur?