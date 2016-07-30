“Güvenlik birimlerine çok köklü revizyon” iddiası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan YAŞ’ta, TSK’nın komuta kademesinin şekillendirilmesiyle gözler yeniden yapılanmada. MİT’ten emniyete, Genelkurmay’dan kuvvet komutanlıklarına kadar bir daha darbe olmaması amacıyla revizyon yapılacağı iddia edildi.

Akşam gazetesinin revizyon iddiasına yönelik haberi şöyle:

“Atılacak adımlardan biri, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının durumuyla ilgili. Anayasa’nın 117’nci maddesine göre Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumlu. Yeni dönemde Genelkurmay’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ve devletin zirvesindeki makama karşı sorumlu olması üzerinde duruluyor.

Bakanlığa geniş yetki

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nda da reorganizasyona gidilecek. Albay, general ve amiral atamalarında sivil irade daha belirleyici olacak.

Polise başkanlık sistemi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştı. Jandarma tamamen “kırsal polisi”, Sahil Güvenlik “deniz polisi” olarak hizmet verecek. Emniyet’in “Başkanlık” olarak yapılandırılması ve tüm il ve ilçeler dahil, yerleşim birimlerinde güvenliği tamamen üstlenmesi öngörülüyor.

Tek yetki Emniyet'te

Emniyet’in şehir içlerinde tek sorumlu hale getirilmesiyle birlikte, şehir içlerindeki kimi askeri tesislerin Emniyet’e devredilmesi, diğerlerinin şehir dışına taşınması planlanıyor. Askerlerin şehirlerde güvenlik için elinde tuttuğu kimi silahların da Emniyet envanterine devri planlanıyor. Ayrıca Emniyet, ağır makineli tüfekler, kısa menzilli roketler ve tanksavar gibi bazı silahlar da edinecek.

Özel Kuvvetler ön planda

Yeni dönemde Genelkurmay bünyesindeki “Özel Kuvvetler Komutanlığı” ile Emniyet bünyesindeki “Özel Harekat Başkanlığı”nın daha ön plana çıkması planlanıyor. Özellikle terörle mücadelenin kazandığı önem ve küresel gelişmelere paralel olarak bu yapıların güçlendirilmesi öngörülüyor.

Silahsız Muhafız Alayı

FETÖ’nün örgütlendiği yerlerden biri olduğu belirlenen ve darbe girişimindeki rolü araştırılan Muhafız Alayı da “temsili tören birliği”ne dönüşecek. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık dahil olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların güvenliği konusunda da polisin tam yetkili olması planlanıyor.

İçişleri ikiye bölünebilir

Üzerinde durulan seçeneklerden biri de İçişleri Bakanlığı’nın ikiye ayrılması. Özellikle göç konusunun öne çıkması, yerel yönetimlerle ilgili süreçlerde yaşanan gelişmelerin ardından “Göç ve Yerel Yönetimler Bakanlığı” oluşturulması da değerlendiriliyor.

Yaver tasfiyesi 2. listede

OHAL ilanı sonrası TSK’daki FETÖ’cülerin tasfiyesi hız kazanmıştı. YAŞ öncesi yayımlanan kararnamenin ardından yeni bir kararnamenin daha hazırlığı yapılıyor. Aralarında, darbe girişimindeki rolleri ortaya çıkan bazı komutanların yaverlerinin de aralarında olduğu çok sayıda TSK ve Emniyet personelinin görevden uzaklaştırılacağı öğrenildi. Yeni kararnamenin de kısa süre içinde çıkması bekleniyor."