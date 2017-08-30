Güven Kıraç, Küba’da rahatsızlandı

Belgesel çekimleri için Küba’ya giden ve yemek zehirlenmesi sonrasında Türkiye’ye dönen Güven Kıraç’a tifo teşhisi konuldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Küba'da Erkan Can ile gittiği bir restoranda emek sonrası rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki oyuncu Güven Kıraç'ın yemekten zehirlendiği anlaşıldı.

Türkiye'ye dönen Kıraç'a bu kez tifo teşhisi kondu. Hastaneye yatırılan oyuncu, 5 gündür tedavi altında.

Tifo hastalığı nedir?

Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan mikrobik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Genelde yaz ve sonbahar aylarında görülür. Kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri, karaciğeri, göz ve kulak sinirlerini etkiler. Bu nedenle önlem alınması ve iyi tedavi edilmesi gerekir.