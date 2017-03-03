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BBC Türkçe

'Gürültülü kentler işitme kaybını hızlandırıyor'

Kentteki gürültü kirliliğiyle işitme kaybının bağlantılı olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmaya göre, Yeni Delhi, Guangzhou, Kahire ve İstanbul'da yaşayanlar duyma yetilerini daha hızlı kaybediyor.

03 Mart 2017 11:12

Kentteki gürültü kirliliğinin işitme kaybını olumsuz etkilediğini ortaya koyan yeni bir araştırmaya göre, Yeni Delhi, Guangzhou, Kahire ve İstanbul'da yaşayanlar duyma yetilerini daha hızlı kaybediyor.

Yüksek desibel gürültünün bulunduğu Çin'de Guangzou, Hindistan'da Yeni Delhi, Mısır'da Kahire ve Türkiye'de de İstanbul gibi kentlerde gürültü kirliliğinin işitme kaybıyla bağlantılı olduğunu gösteren bir araştırma yayımlandı.

Zürih, Viyana, Oslo ve Münih gibi daha az gürültülü kentlerde yaşayanlarda ise daha az işitme kaybı görüldü.

Araştırmada bu istatistiksel bilgilerin işitme kaybının birincil nedeni olduğu yönünde kesin bir yargıya varılmazken, şehir gürültüsünün yanısıra enfeksiyon, genetik bozukluklar gibi etkenlerin de işitme kaybına neden olduğu belirtildi.

Araştırmayı sonuçları henüz ilk bulgulardan oluşuyor, rapor üzerinde son bir inceleme daha yapılacak ancak araştırmayı yapan Mimi Hearing Technologies şirketinin Direktörü Henrik Matthies "Sonuçlar sağlam" ifadesini kullandı.

Testler ise cep telefonu üzerinden yapıldı.

200 bin kişinin işitme seviyeleri kontrol edildi.

AFP'ye konuşan Matthies, "Gürültü kirliliği ve işitme kaybı birbiriyle girift olduğu kadar çok yakın bir bağlantıya sahip" yorumunu yaptı.

Araştırma için Mimi ve Berlin'deki Charite Üniversitesi Hastanesi iki farklı veritabanı kullandı.

Norveç merkezli teknoloji araştırma şirketi SINTEF ile Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan bilgiler birleştirilerek işitme kaybıyla gürültü kirliliği ilişkisine göre şehirler sıralandı.

Stockholm, Seul, Amsterdam ve Stuttgart da işitmeyi çok fazla bozmayan şehirler olarak görülürken, Şangay, Hong Kong ve Barselona da en gürültülü şehirler arasında yer aldı.

Avrupa'nın kilometrekare başına en fazla insanın düştüğü kentlerinden Paris ise en kakafonik üçüncü şehir oldu.

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