GÜRCİSTANLI KADININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Ataşehir’deki evinde yarı çıplak bir halde ölü olarak bulunan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri\'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olayda, Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri (50), yanlız yaşadığı evinde, yarı çıplak bir halde ölü olarak bulunmuştu. Olay polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçmişti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede hazırlanan ön raporda Maiko Dzidziguri\'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gürcistan uyruklu kadının bulunmasından yaklaşık 4 gün önce öldürüldüğü öğrenildi. Polis, bu gelişme üzerine Maiko Dzidziguri\'nin kim yada kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Mahallede bulunan esnaf ile röp

-Gürcü kadının ölü bulunduğu bina

-Gürcü kadına ait fotoğraflar

