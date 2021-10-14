Gürcistan’da, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin serbest bırakılması için gösteri yapıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 50 bin kişi hapisteki eski cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması talebiyle yürüdü. Gürcistan bayrakları ve Saakaşvili'nin takma adı "Misha” yazılı dövizleri sallayan göstericiler, şehrin Özgürlük Meydanı'nı doldurdu.

Gürcistan'ın ana muhalefeti Birleşik Ulusal Hareket partisinin 53 yaşındaki kurucusu, cezaevinde geçtiğimiz günlerde açlık grevine girdiğini açıkladı. Doktorlar ise sağlığının kötüye gitmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiler.

Batı yanlısı reformist Saakaşvili, 2018'de "görevi kötüye kullanmak" suçundan gıyaben hüküm giymiş ve altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saakaşvili 2004-2013 yılları arasında Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı yapmış ve Ukrayna'dan döndükten sonra Ekim ayı başlarında tutuklanıp ve hapsedilmişti.