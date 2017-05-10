Günümüz insanı neden daha az sevişiyor?

Cinsellik bakımından insanlık tarihinin en özgür dönemini yaşıyoruz. Doğum kontrol hapı, Grindr ve Tinder gibi çöpçatanlık siteleri birçok bakımdan yeni olanaklar yarattı.

1970'lerin cinsel devrimi olgunlaştıkça toplumsal kurallar da değişti; eşcinsellik, boşanma, evlilik öncesi seks, farklı alternatif ilişki biçimleri daha fazla kabul görmeye başladı.

Fakat bunlara rağmen, araştırmalar şimdi eskiye göre daha az seks yapıldığını gösteriyor.

Amerikalı araştırmacıların Mart ayında Archives of Sexual Behaviour (Cinsel Davranış Arşivi) adlı dergide yayımladığı bir makaleye göre, Amerikalılar 2010'ların başlarında 1990'ların sonlarına kıyasla yılda ortalama dokuz kez daha az seks yapmıştı.

Bu, seks sayısında yüzde 15'lik bir düşüş, yani yılda 62'den 53'e düşüşü ifade ediyordu. Bu düşüş cinsiyet, ırk, bölge, eğitim seviyesi, iş durumu gibi farklı kategorilerde benzerlik gösteriyor ve en fazla evli kişilerde düşüş görülüyordu.

2013'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada ise 16-44 yaş grubundaki İngilizlerin seks yapma sayısı ayda 5'ten biraz daha az olmuştu. 2000'de ise bu sayı 6,2'ydi.

2014'te Avustralya'daki seks göstergeleri ise haftada 1,4 dolayında seyrediyordu; ondan 10 yıl önce bu sayı haftada 1,8'di.

Bu bakımdan en kötü durumda olan ülke ise Japonya. Burada, 16-25 yaş grubundaki kadınların yüzde 46'sı, erkeklerinse yüzde 25'i cinselliği hor görüyor.

Peki bunlar neden oluyor?

Pornografi

Bu konuda ilk akla gelen teknolojidir ve bunun iki yönü vardır: internette pornografi ve sosyal medya.

İnternette pornografinin yaygınlaşmasıyla araştırmacılar bunun bağımlılık yapıcı etkisi üzerinde yoğunlaştı; bazıları "internet seks bağımlılığı" diye resmi bir psikiyatrik bozukluk tanımı bile getirmeye çalışıyor. Bağımlılık yapan pornonun gerçek seksin yerine işlev görebileceği ve cinsel arzularımızı sınırladığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, ayrıca gerçekçi olmayan görüntüler içerdiği için pornonun 'cinsel iştahsızlık' veya 'porno kaynaklı cinsel bozukluğa' yol açtığını söylüyor.

2011'de İtalya'da 28 bin porno izleyicisi ile yapılan bir araştırmada, birçoğunun porno sitelerine "aşırı" düzeyde girdiği görüldü. Araştırmacı Carlo Foresta'ya göre, bu sitelere sık sık girmek insanları "en şiddet içeren görüntülere bile" alıştırdı. Buradaki gerçek dışı görüntülere maruz kalan erkekler, gerçekle yüz yüze geldiğinde cinsel arzu hissi duymamaya başlıyor.

Bazı araştırmacılar porno ile evlilik oranı arasında bağlantı olduğunu söylüyor. 2014'te yapılan bir araştırmada, ABD'de 18-35 yaş arası 1500 kişiyle internet kullanımı ve bunun romantik yaşamları üzerindeki etkisi konuşuldu.