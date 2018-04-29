Güneşlenmenin iyi ve kötü yanları

Hepimiz biraz güneşi severiz. Ancak ışık huzmelerine fazla maruz kalırsanız, ıstakoz gibi görünebilirsiniz ya da sağlığınıza gerçekten zarar verebilirsiniz.

Güneş ışınları vücudumuza işlediğinde D vitaminine dönüşür. Bu güçlü kemikler ve dişler için çok önemlidir.

Egzama ya da akne sorunları olanlar güneşten fayda görür.

Güneşli bir gün gibi hiçbir şey modumuzu iyileştiremez. Bilim insanları bunun beynimizdeki pineal bez ve melatonin seviyeleriyle ilgili olduğunu kanıtladı.

Güzel görünürüz. Solgun da ilginç, ancak bronzlaşmış bir ten genelde daha cazip oluyor.

Kırışıklıklar. Güneş bizi her şeyden daha fazla yaşlandırır. Cildimiz kollajen ve elastin denen proteinleri içerir ki bunlar güneş ışınlarıyla zarar görür. Güneş altında sadece 2-3 dakika kalsanız bile bu olumsuz etki kendisini hissettirmeye başlar.

Bir kere zarar gördükten sonra cildimiz yumuşaklığını yitirir, incelir, gevşekleşir ve kırışır.

Cilt kanseri. Cildimizi güneşe ne kadar maruz bırakırsak kendimizi o kadar riske atarız. Açık tenliysek, yanığa maruz kaldıysak ya da güneşte çok fazla vakit harcadıysak bu risk büyür.

Güneş yanığı. Ve şiddetli acı. Bu durum, derinin üst katmanı UV ışınlarıyla zarar gördüğünde oluşur, damarların şişmesi ve sıvı salgılamasına yol açan kimyasalların serbest bırakılmasına neden olur.

Bu da özellikle gençeler için zararlıdır. Eğer çok geçse ve bir nükleer reaktör gibi yanıyorsanız, kalamin losyonu veya güneş yanığı kremi sürün. Çok su için, bir ağrı kesici alın ve kendinizi gölgeye atın. Dersinizi alın ve bir dahaki sefere kendinizi koruyacağınızdan emin olun.

Güneş ışınları kitle imha silahıdır. Cildimiz kendini korumak için, zarar verici ışınları filtreleme çabasıyla kendini bronzlaştırır. Bronzlaşmak en iyi savunma stratejimizdir.

Bu kurallar onlar için de geçerli: Yaşlanma, kanser, güneş yanığı. Aslında, pek çok solaryum cihazı öğle vaktindeki Akdeniz güneşinden daha fazla dozda UV ışını salgılar. Çok sık solaryuma gitmek cilt kanseri riskini artırır.

11:00 ve 15:00 arası gölgede kalın.

Bir şapkayla siper alın. Güneşten en fazla zarar gören yerler yüz ve boyundur.

Güneş koruma kremi sürün. Yüzünüz ne kadar beyazsa, Güneş Koruma Faktörü (SPF) o kadar yüksek olmalı. 10 faktörün altında olmamalı. Çilleriniz varsa ya da kızıl saçlıysanız 20 faktörü düşünün.

UVA ve UVB'ye (güneş ışınlarının zararlı iki çeşidi) karşı koruyan güneş kremi seçin. Düzenli olarak uygulayın, özellikle yüzdükten sonra.

Aşırı ısınmayı engellemek için çok su için.

Benlerinizi izleyin. Eğer kaşınma, kanama, yayılma gibi herhangi bir değişiklik olursa, doktora gösterin.

Sahtesini kullanın. Sahte bronzlaşma ürünleriyle zebra gibi göründüğünüz günler geride kaldı. Yıl boyu bronz görünmek için çok fazla seçeneğiniz var.