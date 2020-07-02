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Günde 2 ton buz satıyor

02 Temmuz 2020 15:09

Şanlıurfa’da buz üreticileri, havaların ısınmasıyla birlikte satışlarını iki katına çıkarttı. Şanlıurfa’da yaşayan Nihat Ateşler, günde yaklaşık 2 ton buz sattığını söyledi. 

Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Caddesi üzerindeki soğuk hava deposunda üretilen buzlar, çarşı esnafına satılıyor.

Kalıp ve poşetlerde dondurucuya konulan su, birkaç saat içerisinde buz olarak çıkıyor. Yaklaşık 8 ve 15 kilodan oluşan buz kalıplarını 6 ya da 7 liraya sattıklarını söyleyen Ateşler, fırınlar, lokantalar, kafeler ve soğuk içecek satan iş yerlerinin buza daha fazla rağbet gösterdiğini söyledi.

Günlük ortalama 100 ile 150 ton kalıp buz sattıklarını belirten Nihat Ateşler, "Buzların bazıları 8 kilo, bazıları ise 15 kilo. 6 ila 7 lira arasında satıyoruz. Kilo olarak bir ton, bir buçuk ton, iki ton buz satıyoruz." diye konuştu.

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