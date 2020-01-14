Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi izle; oh ne güzel!

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, dünkü (13 Ocak 2019) yazısında çocuk yapmayanlara, "Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel!" diyerek tepki gösterdi. Tezel, "Çocuk sahibi olanlar sistemin devamı için özveride bulunuyorsa, bekarlar da bunun karşılığını vermeli. Kazancı iyi olan ama buna rağmen çocuk dünyaya getirmeyen bekârlardan daha çok vergi alınsın" önerisinde bulundu.

Tezel'in önerisi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tebrikler Mevlüt Tezel, (her kimse) anca bu kadar cahilce saçmalanırdı gerçekten, tebrik ediyorum" derken, bazıları da, "Bu nasıl kafa yahu, hangi galaksiden bu?" eleştirisinde bulundu.

Tezel, "Çocuk yapmayana ekstra vergi!" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel! Çocuk dünyaya getirip onların eğitimi ve geleceği için deli gibi çalışan, tatile gitmeyen, gitse de çocuk havuzunda nöbet tutan, yaşadığı stres yüzünden daha erken hayatını kaybeden çocuklu insanlara haksızlık olmuyor mu? En azından bir sağlık sorunu yoksa, geliri düzeyi yüksek olmasına rağmen çocuk yapmayanlardan daha çok vergi alınmalı!" sözlerini kaydetti.

İşte Tezel'in bu satırlarına sosyal medyadan gelen bazı eleştiriler şöyle: