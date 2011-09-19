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Politika

Gül resmi törenle karşılandı BERLİN (A.A)

19 Eylül 2011 13:33

-Gül resmi törenle karşılandı BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya'daki resmi temaslarına başladı. Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı ''Schloss Bellevue''de resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ü, Cumhurbaşkanlığı Sarayına gelişlerinde Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff karşıladı. İki ülke Milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff, ellerinde Türkiye ve Almanya bayrakları bulunan çocukların yanına giderek bir süre sohbet ettiler. Daha sonra iki Cumhurbaşkanı, heyetlerini birbirlerine takdim etti. İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin basına birlikte poz vermesinin ardından tören sona erdi.  Cumhurbaşkanı Gül, tören alanından ayrılmadan, Wulf ile birlikte şeref kıtasına doğru giderek, Türk Orkestra Subayı Ali Ballı ile bir süre konuştu. Gül, Ballı'yı böyle bir görevde bulunmasından dolayı tebrik etti.  Törene, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet de katıldı.

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