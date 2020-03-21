"Gül ekmekten, ağaç dikmekten, ekmeğimizi bölmekten başka ne zararımız vardı size; nasıl kıydınız anneme..."

11 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan ve dün cansız bedenine ulaşılan Şimoni Diril'in kızı Gülcan Diril, "Gül ekmekten, ağaç dikmekten, ekmeğimizi bölmekten başka ne zararımız vardı size bu ülkede ? Nasıl kıydınız anneme?" sözleriyle annesinin ölümüne tepki gösterdi.

Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Keldani çift Hurmuz ve Şimoni Diril'den, Şimoni Diril'in cansız bedenine dün ulaşıldı. Diril'in cenazesi köye yakın bir noktada köylüler tarafından bulundu.

Diril'in cansız bedeni sabah saatlerinde otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi. Görgü tanıkların beyanına göre köye yakın bir derenin yanında bulunan Diril’in vücut bütünlüğünün bozulduğu ve vücudunda morarmaların meydana geldiği öğrenildi. Diril’in ölüm sebebinin araştırılması için otopsi örneklerinin alındığı ve ölüm nedeninin otopsi sonucu ardından belirleneceği öğrenildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, soruşturmaya ve Hurmuz Diril’in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Diril çiftinin kızı Gülcan Diril ise annesinin ölümünün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gül ekmekten ,ağaç dikmekten ,ekmeğimizi bölmekten başka ne zararımız vardı size bu ülkede ?Nasıl kıydınız anneme,nasıl ??????????Zalimsiniz zalim !!! Kötüsünüz... #ŞimuniVeHurmüzDirilNerede" sözleriyle tepkisini gösterdi

Öte yandan Remzi Diril anne ve babasının kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

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